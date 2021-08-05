В Самарской области ребенок погиб, ударившись головой о лавку на тренировке

В Чапаевске будут судить тренера, воспитанник которого умер после тренировки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске будут судить тренера, воспитанник которого погиб, ударившись головой о лавку на тренировке. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В декабре прошлого года во время занятия секции по мини-футболу 10-летний ребенок упал и ударился головой об угол деревянной лавки. Тренер при этом продолжил занятие, а ребенка отпустил одного домой. Родителям о случившемся тренер не сообщил, скорую помощь не вызывал.

В тот же вечер ребенка отвезли в больницу, где он умер от полученных травм.

После этого по статье оставление в опасности возбудили уголовное дело в отношении тренера. Следователи собрали достаточно доказательств для направления дела в суд.