В Самарской области автомобиль угодил под поезд

В Самарской области легковушка угодила под поезд Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В четверг утром, 5 августа, на железнодорожном переезде перегона Химзаводск-Тольятти водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника, невзирая на работающий сигнал о приближении локомотива. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава также удалось избежать.

Невзирая на ДТП, движение на перегоне не прекращалось. На график движения поездов происшествие также влияния не оказало.

Представители Куйбышевской железной дороги призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей и не допускать подобных инцидентов.