Самарец через суд добивается дорогостоящего лечения редкой болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец с редким диагнозом через суд добивается дорогостоящего лечения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В Самаре 62-летний мужчина требует предоставить ему лекарство от болезни Помпе. Это редкое генетическое заболевание, во время которого происходит необратимое поражение мышечных и нервных клеток организма.

Ему рекомендовали единственный действенный препарат для лечения, годовой курс использования которого стоит до 300 тысяч долларов.

В клинике мужчине ответили, что денег на это у них нет. При этом, по данным издания, самарский минздрав пытается оспорить инвалидность мужчины, отмечая, что хотят удостовериться, законно он получил инвалидность.