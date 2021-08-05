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Общество5 августа 2021 16:01

Самарец через суд добивается дорогостоящего лечения

Годовой курс лечения болезни Помпе доходит до 300 тысяч долларов
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарец через суд добивается дорогостоящего лечения редкой болезни

Самарец через суд добивается дорогостоящего лечения редкой болезни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец с редким диагнозом через суд добивается дорогостоящего лечения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В Самаре 62-летний мужчина требует предоставить ему лекарство от болезни Помпе. Это редкое генетическое заболевание, во время которого происходит необратимое поражение мышечных и нервных клеток организма.

Ему рекомендовали единственный действенный препарат для лечения, годовой курс использования которого стоит до 300 тысяч долларов.

В клинике мужчине ответили, что денег на это у них нет. При этом, по данным издания, самарский минздрав пытается оспорить инвалидность мужчины, отмечая, что хотят удостовериться, законно он получил инвалидность.