Тепло на соцобъектах в Самаре будут готовы дать уже в сентябре

В Самаре продолжаются работы по ремонту теплотрасс

В Самаре отопление в школах, больницах и детских садах в этом году при необходимости смогут дать уже после 10 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Подготовку к отопительному сезону в городе планируют завершить в кратчайшие сроки. Для этого сейчас на теплотрассах продолжается ремонт.

На предстоящие выходные запланирована перекладка труб в районе дома №39 на улице Калинина, дома №2 на улице Красных Коммунаров, дома №3 на улице Ново-Вокзальной, а также дома №1 на Можайском переулке.