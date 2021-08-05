В самарском НОЦ предложили развивать культурные проекты

Глава региона поддержал инициативу о культурных программах в НОЦ

В самарском научно-образовательном центре (НОЦ) предложили развивать культурные проекты. Такую инициативу обсуждали во время встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем образовательного центра «Сириус», членом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Еленой Шмелевой.

- Невозможно развивать науку и отвечать на большие вызовы, не обсуждая большие смыслы, - сказал Шмелева.

Инициативу поддержал глава региона. Предполагается, что культурные проекты будут созданы в рамках молодежного НОЦ.

Как отметил губернатор, в регионе уже есть Центр одаренных детей, поэтому молодежный НОЦ нужно наполнить новыми смыслами, чтобы не было копирования программ.