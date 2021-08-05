В Самарской области полицейские нашли потерявшегося мальчика

Сотрудники ДПС помогли мальчику попасть домой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На обочине Обводной дороги Самары в районе поселка Алексеевка сотрудники ДПС заметили плачущего мальчика. Как оказалось, двенадцатилетний Кирилл ехал на автобусе к бабушке в село Старосемейкино, но сел не на тот маршрут и, как только заметил, что едет не туда, вышел на остановке.

Подросток позвонил бабушке, но не мог объяснить, где находится, и пошел вдоль дороги. Испуганному мальчику помогли встретившие его инспекторы ДПС Ринат Сулейманов и Александр Бирюков.

Полицейские связались с бабушкой Кирилла, узнали ее адрес и доставили внука домой.