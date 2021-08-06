В Самарской области воздух разогреется до +35 градусов

В Самарскую область возвращается жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие выходные в Самарской области будет жарко, воздух разогреется до +35 градусов. Об этом сообщили в Приволжском УГМС,

Жара в Самарскую область возвращается. По данным синоптиков, в субботу в регионе будет от +27 до +32 градусов по Цельсию, а в воскресенье по области ожидается до +35 градусов. Осадков при этом синоптики не прогнозируют.

В пятницу будет в Самаре будет +27, +29 градусов, дождей также не будет.

Прохладнее будет ночами. В субботу ночью местами по области ожидается до +11 градусов.