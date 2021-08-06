В Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной будут менять светофоры

В Самаре на оживленном перекрестке заменят светофоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу, 6 августа, на перекрестке Московского шоссе и улицы Революционной поменяют светофоры. Об этом сообщают в региональном минтрансе.

Работы будут проходить в первой половине дня и продлятся около часа. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Участок на пересечении Московского шоссе и Революционной традиционно загружен в утренние и вечерние часы. Там регулярно скапливаются пробки. В дневные часы дороги в Самаре относительно свободы, сейчас сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на дорогах в 4 балла.