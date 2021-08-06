В Самаре ушла из жизни актриса Людмила Федосеева

Из жизни ушла актриса Людмила Федосеева. ФОТО: Соцсети

В четверг, 5 августа, стало известно о том, что на 84 году жизни ушла актриса и ветеран сцены Людмила Федосеева.

Людмила Васильевна служила в трупе Театра Драмы имени Горького с 1960 года сразу после окончания театральной студии, и проработала там почти 60 лет.

За годы театральной службы она сыграла более 50 ролей в спектаклях «Странная миссис Сэвидж», «Женитьба Бальзаминова», «Любовь и голуби», «Горе от ума», «Алые паруса» и многих других. Зрители, коллеги и друзья всегда отмечали яркие сценические образы, созданные Людмилой Васильевной.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким.