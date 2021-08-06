В Самарской области обновят три дворовых территории

Турниры и тренажеры рассчитаны на детей и взрослых ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Куйбышевском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обновляют три дворовых территории. Работы завершат в сентябре.

— Во дворе по улице Фасадной строятся спортивная и игровая площадки. Для безопасности поверхность игровой зоны прорезинена. Скоро установят скамейки, урны и ограждения, — рассказали в администрации Самары.

Турники и тренажеры рассчитаны как на детей, так и для взрослых. Площадка пополнится теннисным столом и территорией для стритбола.

На улице Бакинской сделают территорию для игровых видов спорта, работы готовы на 60 процентов. На Белорусской, 42 готовы детская игровая зона и ограждения.

Жители, которые считают, что территория возле их дома нуждается в благоустройстве, могут подать заявку в районную администрацию.