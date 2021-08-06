В Самаре ищут водителя, сбившего пенсионерку

В Самаре ищут водителя, который скрылся с места ДТП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре ищут водителя, который сбил пожилую женщину. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, в четверг, 5 августа, примерно в 15:30 неизвестный на автомобиле около дома №118 на улице Стара Загора сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Водитель не пытался оказать помощь пострадавшей, вместо этого он скрылся с места ДТП.
Полицейские сейчас выясняют причины ДТП, устанавливают подробности произошедшего. Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят сообщать по телефонам 89372072716, 89376473214, 020 (102 - с мобильного телефона).