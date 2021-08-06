В Самаре умер заслуженный ветеран Юрий Хартуков

Юрию Федоровичу было 79 лет

5 августа ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, активист ветеранского движения Ленинского района Юрий Хартуков. Ему было 79 лет, сообщает администрация Самары.

Юрий Федорович последние 20 лет проводил уроки военно-патриотического воспитания среди школьников и студентов. Он заинтересовывал молодое поколение историей героев России и Самарского региона.

Юрий Федорович проявлял себя достойно в профессиональной деятельности на протяжении всей жизни. Он был редактором в многотиражной газете «Полет», служил в УВД Самарского облисполкома, являлся председателем общественного объединения жителей «Самарский дворик».

Прощание с Юрием Хартуковым состоится 7 августа в 11:00 по адресу: г. Самара ул. Ульяновская, дом 21, кв. 15.