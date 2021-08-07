В Самарской области стартовал отбор в молодежное правительство региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с молодыми активистами региона. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 6 августа, встретился с молодыми активистами региона, которые занимаются общественной работой. Во встрече приняли участие около пяти тысяч человек. Глава региона и молодые активисты подвели итоги работы действующего состава молодежного правительства Самарской области и обсудили перспективы развития такого объединения.

- Мы действительно создаем возможности для того, чтобы каждый почувствовал свою востребованность и возможность самореализации на родной самарской земле. Надеюсь, что мы с вами будем находить ответы на самые сложные вопросы, которые встают перед молодым человеком после окончания школы, техникума, института, во время учебы, - сказал Дмитрий Азаров во время встречи.

Срок полномочий молодежного правительства региона истекает в этом году. Во время встречи Дмитрий Азаров объявил о старте отбора кандидатов в новое молодежное правительство. По словам губернатора, чтобы туда попасть, нужно ярко и содержательно заявить о себе, представить новые идеи и проекты, которые можно реализовать в регионе. Перед молодежным правительством стоят масштабные задачи, к их реализации нужно подойти максимально ответственно и профессионально.