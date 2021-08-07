Очевидцы: женщину унесло в Волгу в Студеном овраге в Самаре

Женщину пытались спасти, но сделать это не удалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла в Студеном овраге в Самаре в пятницу, 6 августа. Там утонула женщина. Как сообщают очевидцы в паблике «Подслушано Самара», женщину унесло в Волгу.

- Пара гуляла по косе в Студеном овраге, нечаянно ушла с тропинки и ее унесло в Волгу. Мужчина пытался спасти женщину, но вытащить ее смогли только спасатели, - пишут в пабике.

Спасатели пытались реанимировать женщину около 20 минут, однако сделать этого им не удалось. Мужчина остался жив, его увезли на карете скорой помощи.