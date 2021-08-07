Мужчина на «Калине» отправил себя и другого водителя в хирургию, влетев в трактор в Самарской области

«Лада» серьезно пострадала в ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезная авария произошла в Самарской области в районе 10 часов вечера в пятницу, 6 августа. На дороге Самара – Большая Черниговка до границы с Казахстаном «Лада Калина» влетела в идущий впереди трактор. За рулем легковушки с номерами Татарстана был 23-летний парень, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Оба водителя доставлены на машине скорой помощи в больницу, где их госпитализировали, - говорится в сообщении областного главка.

Сейчас оба мужчины в хирургическом отделении. Полиция проводит проверку по факту аварии.