В Самаре за взятку задержали начальника миграционного отдела

Сейчас в этой истории разбираются следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали начальника отдела по вопросам миграции ОП №1 (Кировский район) городского У МВД России. Его подозревают в получении взятки. В здании отдела полиции правоохранитель получил 11 600 рублей от иностранца за то, чтобы ускорить тому выдачу паспорта гражданина РФ и регистрации по месту жительства, сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник.

- Этот иностранец сам обратился в полицию. Он заявил, что начальник отдела по вопросам миграции получает взятки от иностранцев. За это он ускоряет выдачу документов, - рассказал источник.

Сейчас в этой истории разбираются следователи.