В Самарской области сотрудников МЧС подозревают в получении взятки

Деньги предназначались за то, чтобы не привлекать организацию к административной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на сотрудников регионального ГУ МЧС завели уголовное дело. Их обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. При этом следователи не уточняют, сколько человек обвиняют в получении взятки.

- 27 июля 2021 года подозреваемые, являясь должностными лицами, в чьи обязанности входит осуществление приема, регистрации и рассмотрения обращений о пожарах и иных происшествиях, получили от гражданина в качестве взятки 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Деньги предназначались за то, чтобы не привлекать организацию к административной ответственности. Человек, который передал взятку сотрудникам МЧС, действовал в рамках оперативного эксперимента.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.