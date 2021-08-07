Произошло это на набережной Волги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские нашли потерявшегося мальчика. История произошла на набережной Волги. К стражам порядка подбежала взволнованная женщина – ее 7-летний сын катался на самокате и в какой-то момент пропал из вида. Найти его сама женщина не смогла.

- Когда я поняла, что не могу найти ребенка самостоятельно, меня охватила паника. Никогда не думала, что со мной может произойти подобная ситуация! Если бы не оперативное реагирование полицейских, я бы не смогла взять себя в руки и продолжить поиски сына, - приводит слова мамы ребенка пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские выяснили, что мальчик поехал в сторону Струковского сада. Они бросились в указанном направлении и через несколько сотен метров увидели ребенка.

Полицейские убедились, что с мальчиком и его мамой все хорошо и продолжили нести службу.