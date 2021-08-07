Новокуйбышевский волейболист Дмитрий Волков выиграл серебро Олимпиады в Токио

Дмитрий Волков - №7 на фото Фото: REUTERS

Уроженец Новокуйбышевска и воспитанник местного волейбола Дмитрий Волков в составе сборной России стал серебряным призером Олимпиады в Токио. В финальном матче наша команда на тай-брейке уступила Франции 2:3 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Это серебро Олимпийских игр стало вторым для сборной России в истории. Впервые наши волейболисты завоевали его в 2000 году. Также в копилке России золотая и две бронзовые медали.

Дмитрию Волкову 26 лет. Сейчас он выступает за казанский «Зенит», но большую часть карьеры провел в новоуренгойском «Факеле».

Среди достижений волейболиста две победы в Лиге наций и золото чемпионата Европы.

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