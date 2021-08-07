В Самаре каршеринговый автомобиль протаранил «Калину»

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
В историческом центре Самары вечером в субботу, 7 августа, произошло ДТП. На пересечении улиц Комсомольской и Фрунзе каршеринговый автомобиль протаранил «Ладу Калину». Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил очевидец.
- Водитель каршеринга врезался в бок «Калины». Обе машины серьезно пострадали. Мужчина, который был на каршеринге, вел себя неадекватно, - рассказал очевидец.
За медицинской помощью участники аварии не обращались.
Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
На месте работали сотрудники полиции. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, за медицинской помощью участники аварии не обращались.
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.