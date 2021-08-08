Самарцам рассказали, как легко вычислить покупателей липовых QR-кодов

Сканирование кода расскажет всю правду Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские рассказали жителям Самары, как можно легко вычислить человека, который не делал прививку от коронавируса, а просто купил QR-код, который должен дать ему равные права с вакцинированными. Поддельный сертификат о вакцинации можно разоблачить с помощью приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус".

- Для этого нужно отсканировать QR-код, изображенный на сертификате. Приложение покажет первые буквы фамилии, имени и отчества, дату рождения и цифры номера паспорта: первые и последние. Этого достаточно, чтобы сверить информацию с паспортом и понять, честно ли приобретен сертификат, - рассказали в полиции.

Также правоохранители просят обязательно сообщать о подделке и продаже документов о вакцинации. Для этого можно позвонить по телефонам: 278-22-22 или 112, или в любую дежурную часть ГУ МФД РФ по Самарской области.