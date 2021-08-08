В "Волгаре" из-за сауны сгорела квартира

В Волгаре сгорела квартира. Фото: Кристина Овсепян

В "Волгаре" в доме на ул. Осетинской сгорела квартира на шестом этаже. Пожар произошел утро 8 августа. Очевидцы засняли языки огня, вырывающиеся с балкона - судя по всему, именно там и начался пожар. Соседи сверху и снизу точно пережили неприятные минуты. Пожарные быстро оказались на месте и начали тушить огонь, при этом, конечно, пострадали и те, кто живут внизу.

- Говорят, что загорелась из-за замыкания проводки сауна на балконе, - рассказали очевидцы.

Конечно же многих людей такие усовершенствования возмутили, однако, стоит отметить, что электрические сауны сегодня стали одним из бытовых приборов.

В МЧС прокомментировали ЧП. Здесь объяснили, что горели лоджии на площади 30 кв. м. Эвакуировать пришлось десять человек, никто не пострадал. Дать ответ, что же официально стало причиной возгорания, предстоит сотрудникам МЧС. Сейчас пожар уже потушен.