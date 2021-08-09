Мальчика одеть к школе в Самаре дороже, чем девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре одеть мальчиков к школе стоит дороже, чем девочек, выяснили эксперты "Авито".

В августе начинается активная подготовка к школе, и в последнее время рост спроса на товары для школьников возрос на 65% в целом по стране. В первую очередь родители стремятся купить детям форму и рюкзак.

На сайте объявлений продают как уже использованную, так и совершенно новую форму. Девочек можно одеть в среднем за 500 рублей, а вот одежда для мальчиков обойдется дороже - 800 рублей. При этом форма для мальчиков по сравнению с прошлым летом подорожала на 14%.

Рюкзаки подорожали в среднем на 14%. В Самаре их сейчас можно купить за 600 рублей.

К новому учебному году родители покупают детям ноутбуки, что стало актуальным в условиях онлайн-обучения. По оценкам экспертов, ноутбук для школьника можно купить в среднем за 11 тысяч рублей, что на 16% дороже, чем прошлым летом.