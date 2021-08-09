Карантин по бешенству ввели в Ставропольском районе

В Ставропольском районе введен карантин по бешенству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.

Карантин введен в селе Кирилловка на улице Гагарина на территории частного подсобного хозяйства. Теперь там введен запрет на посещение всем, кроме персонала, запрещено ввозить и вывозить восприимчивых к заражению животных, а также проводить мероприятия, связанные со скоплением животных, склонных к заражению.

Карантин может быть снят через 60 суток после убоя последнего животного, которое подозревают в заражении.