Торнадо оказался "малышом": в Самаре засняли на видео необычное природное явление

В Самарской области наблюдали пылевой вихрь. Фото -скриншот

В Самарской области на видео засняли очередной пылевой вихрь. Видео появилось в группе "Подслушано Самара". Видно, что вихрь продвигается вдоль дороги.

Ранее жителей Среднего Поволжья предупреждали о возможном появлении редкого природного явления - торнадо. Увидев этот вихрь, жители региона в комментариях написали, что торнадо оказался "малышом".

Как рассказали эксперты, в Самарской области торнадо невозможны, а те воронки, которые периодически появляются на видео в соцсетях, являются пылевыми завихрениями. Как правило, они очень быстро распадаются и опасности не представляют.