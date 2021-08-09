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Общество9 августа 2021 10:38

Торнадо оказался "малышом": в Самаре засняли на видео необычное природное явление

Жителей Среднего Поволжья предупреждали о возможном появлении торнадо
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области наблюдали пылевой вихрь. Фото -скриншот

В Самарской области наблюдали пылевой вихрь. Фото -скриншот

В Самарской области на видео засняли очередной пылевой вихрь. Видео появилось в группе "Подслушано Самара". Видно, что вихрь продвигается вдоль дороги.

Ранее жителей Среднего Поволжья предупреждали о возможном появлении редкого природного явления - торнадо. Увидев этот вихрь, жители региона в комментариях написали, что торнадо оказался "малышом".

Как рассказали эксперты, в Самарской области торнадо невозможны, а те воронки, которые периодически появляются на видео в соцсетях, являются пылевыми завихрениями. Как правило, они очень быстро распадаются и опасности не представляют.

Смотреть видеосюжет
Пылевой вихрь в Самарской области
Пылевой вихрь в Самарской области