В Самаре завершается ремонт дорог по улице Владимирской

После двух недель ремонт дорог близится к завершению ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре почти отремонтировали дорогу по улице Владимирской от Больничной до Безымянной. Протяженность участка – почти два километра.

— Дорогу отремонтировали на всю ширину проезжей части, большими «картами». Ее участок более 22 тысяч квадратных метров, — рассказали в администрации Самары.

Улицу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» около двух недель, сейчас заканчивают укладывать дорожное полотно. Помимо этого, уже установили около 50 люков колодцев и дождеприемных люков.

Тип асфальта, такой как кладут на Владимирской, в этом сезоне в Самаре используется впервые. Он должен лучше эксплуатироваться.

Все работы по обновлению дорог ведутся наперед, весь план работ достиг 80 процентов.