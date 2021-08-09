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Общество9 августа 2021 12:04

В Самаре завершается ремонт дорог по улице Владимирской

Работы выполнены более чем на 90 процентов
Ирина СИНЕГУБОВА
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После двух недель ремонт дорог близится к завершению ФОТО: администрация Самары

После двух недель ремонт дорог близится к завершению ФОТО: администрация Самары

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре почти отремонтировали дорогу по улице Владимирской от Больничной до Безымянной. Протяженность участка – почти два километра.

— Дорогу отремонтировали на всю ширину проезжей части, большими «картами». Ее участок более 22 тысяч квадратных метров, — рассказали в администрации Самары.

Улицу ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» около двух недель, сейчас заканчивают укладывать дорожное полотно. Помимо этого, уже установили около 50 люков колодцев и дождеприемных люков.

Тип асфальта, такой как кладут на Владимирской, в этом сезоне в Самаре используется впервые. Он должен лучше эксплуатироваться.

Все работы по обновлению дорог ведутся наперед, весь план работ достиг 80 процентов.