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Общество9 августа 2021 12:41

В Самарской области из-за жары объявлен желтый уровень опасности

Завтра в регионе температура будет выше 30 градусов
Ирина СИНЕГУБОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Людям лучше воздержаться от прогулок на свежем воздухе

Людям лучше воздержаться от прогулок на свежем воздухе

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за жары. Об этом сообщили в МЧС России по Самарской области.

По данным синоптиков, завтра, 10 августа днем в Самарской области температура достигнет +30, +35 С°.

Жителям региона не рекомендуется долго пребывать на солнце и выходить без головного убора. Чтобы легче перенести жару, стоит пить больше жидкости и надевать светлую одежду из дышащих тканей.

В часы повышенной солнечной активности, пожилым и детям рекомендуют совсем не выходить из дома, страдающим гипертонией – следить за артериальным давлением, а больным сахарным диабетом – за уровнем сахара в крови.