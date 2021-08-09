На избирательных участках в Самаре будут дежурить 1 700 полицейских

Полицейские будут следить за безопасностью на выборах в Самаре

На предстоящих выборах в Самаре для безопасности будут дежурить полицейские и народная дружина, а также поставят металлоискатели. Об этом сообщили представители мэрии Самары.

- 19 сентября, в единый день голосования, около 1700 полицейских, сотрудников Росгвардии, представителей ЧОП и добровольной народной дружины, будут следить за правопорядком на участках. В помещениях установят металлодетекторы, — говорится в сообщении администрации Самары.

ЦИК РФ утвердил, что выборы в этом году в условиях пандемии будут проходить в три дня — с 17 по 19 сентября. Дополнительная форма голосования 17 и 18 сентября вводится для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение.

Одновременно с выборами депутатов Госдумы будут выбирать глав в 9 регионах и 39 региональных парламентах, в том числе и в губдуму Самарской области.