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Происшествия9 августа 2021 13:08

В Самарской области девушка наехала на дерево и перевернулась

В ДТП пострадала сама автомобилистка
Ирина СИНЕГУБОВА
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Автомобилистка в этом году уже 17 раз нарушала ПДД

Автомобилистка в этом году уже 17 раз нарушала ПДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 8 августа, в 14:45 в Красноярском районе 27-летняя девушка на автомобиле «Chevrolet Cruze» наехала на дерево, в результате чего машину опрокинуло.

— Девушка ехала по автодороге М5 «Урал» в сторону Тольятти. По предварительной информации, она не справилась с управлением на скорости, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль съехал с дороги на правую обочину, где и врезался в дерево. В результате ДТП пострадала сама девушка за рулем, ей назначили лечение.

Автомобилистка в этом году 17 раз нарушала правила дорожного движения, из них 12 – превышение скорости. По факту ДТП проводится проверка, известно, что девушка была в трезвом состоянии.