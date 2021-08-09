В Самарской области утонул 18-летний парень

На реке Большой Кинель утонул молодой парень. ФОТО: ПСС Самарской области

В воскресенье, 8 августа, водолазы спасательного отряда специального назначения обнаружили тело 18-летнего парня. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Молодой человек пропал во время купания около СДТ «Радуга». Сотрудники полиции вызвали спасательную службу, в 17:15 на место прибыли водолазы. Через 3 часа, в 20:30, тело парня обнаружили в 50 метрах от береговой линии на глубине трёх метров.

На месте проведения спасательной операции работали 3 водолаза. Причины смерти пока неизвестны.