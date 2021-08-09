В выходные в Самаре пройдет экологический фестиваль

Экофестиваль пройдет в Самаре уже во второй раз. Фото: Дарья Тимашева.

14-15 августа в Самаре пройдет второй городской экологический фестиваль. Его организатором выступает волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность» и группа экоактивистов под руководством Ксении Савиной.

Фестиваль пройдет на площадке Музея Модерна. 14 августа с 12.00 до 17.00 здесь пройдут тематические лекции и открытый круглый стол с переработчиками отходов, эстафеты и настольные игры с экотематикой, коллективное создание арт-объекта из вторсырья, мастер-классы по кастомайзингу и превращению ненужных предметов и вещей в ценные и доставляющие удовольствие. Все желающие смогут попробовать себя в качестве ткача, сев за ткацкий станок. Предусмотрена и развлекательная программа для детей.

Гости фестиваля смогут принести парфюм и растения для обмена, а на гаражной распродаже можно будет приобрести недорогие, но ценные вещи в хорошем состоянии, украшения из сломанных скейтбордов, велосипедных шин, товары без упаковки, натуральную косметику и средства для уборки дома, свечи из вторсырья и пр.

Хедлайнером экофестиваля станет известный в России эксперт в сфере экологии и блогер Анна Гаркуша (г. Санкт-Петербург). Она проведет лекцию о расширенной ответственности производителей.

А 15 июля, во второй день фестивали на площадке «Другого Z-бара» пройдет ЭкоКвиз – тематическая интеллектуальная игра.

Более подробно об экофестивале «Авоська» в группе мероприятия и в группе «Вторсырье на благотворительность»