Победителям программы "Химия добра" в Тольятти выделят почти три миллиона рублей

Очная защита проектов состоялась на днях ФОТО: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти подвели итоги четвертого этапа программы "Химия добра", которая специализируется на поддержке социально-культурных инициатив. Победителей определил "Тольяттиазот" - один из ведущих производителей аммиака и карбамида в стране.

К очной защите были допущены 29 заявок из 30. Проекты презентовали в июне и июле. В итоге эксперты выбрали 17 лучших предложений, авторам которых будет оказана поддержка на общую сумму 2 млн 950 тыс. рублей.

Счастливчиков, которым дадут мегагранты, оказалось трое. По 400 тысяч рублей получат три проекта - "Спортивное село" администрации с.п. Васильевка, "Энергия новых высот" МБОУ ДО "Эдельвейс" и 13-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс". Грант в размере 300 тысяч рублей получит проект создания диск-гольф парка от АНО "ФФДТ".

В ближайшее время всем участникам сообщает, что нужно делать для оформления договора и выделения средств.