Осенью должна пройти перепись населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на переписи населения будут работать 2 тысячи человек. Об этом сообщили в городской администрации.

Переписчиком может стать любой желающий старше 18 лет, который сумеет воспользоваться планшетным компьютером, а также пройдет специальное обучение.

Переписчик будет опрашивать граждан и вносить данные в электронную базу, а если кто-либо из самарцев по какой-то причине откажется от использования техники, то будут доступны и обычные бумажные анкеты.

Всероссийская перепись населения должна пройти осенью текущего года. Сейчас перепись уже идет в труднодоступных районах страны. Переписной лист можно заполнить и самостоятельно на Госуслугах.