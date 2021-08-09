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Общество9 августа 2021 14:35

В Самаре на переписи населения будут работать 2 тысячи человек

Перепись должна пройти осенью этого года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Осенью должна пройти перепись населения

Осенью должна пройти перепись населения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на переписи населения будут работать 2 тысячи человек. Об этом сообщили в городской администрации.

Переписчиком может стать любой желающий старше 18 лет, который сумеет воспользоваться планшетным компьютером, а также пройдет специальное обучение.

Переписчик будет опрашивать граждан и вносить данные в электронную базу, а если кто-либо из самарцев по какой-то причине откажется от использования техники, то будут доступны и обычные бумажные анкеты.

Всероссийская перепись населения должна пройти осенью текущего года. Сейчас перепись уже идет в труднодоступных районах страны. Переписной лист можно заполнить и самостоятельно на Госуслугах.