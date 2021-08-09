В Самаре мужчина убил своего друга и выбросил тело из окна

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный отдел СУ СКР в Куйбышевском районе возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый 38-летний мужчина сейчас находится под стражей.
Как стало известно, вечером 4 августа, во время застолья подозреваемый нанес своему 51-летнему знакомому несколько ударов различными предметами в область головы и шеи. От полученных травм мужчина скончался. Убийца, чтобы скрыть следы преступления, выбросил тело погибшего из окна второго этажа.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все причины произошедшего. Подозреваемый в убийстве находится под стражей.