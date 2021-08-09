В Самаре за выходные заменили трубопроводы на четырех оживленных дорожных развязках

Работы по перекладке труб в Самаре продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в минувшие выходные прошла масштабная реконструкция трубопроводов под оживленными дорожными развязками. 39 сотрудников компании «Т Плюс» и 26 единиц спецтехники работали на Можайском переулке, на улицах Калинина, Ново-Вокзальной и Красных коммунаров.

- Работы на участках велись все выходные. В понедельник, в 5 утра, движение на дорогах было полностью возобновлено, - рассказали представители «Т Плюс».

Напомним, масштабная реконструкция теплосетей в Самаре стала возможной благодаря переходу на «альткотельную».