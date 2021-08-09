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Общество9 августа 2021 15:19

В Самаре за выходные заменили трубопроводы на четырех оживленных дорожных развязках

В понедельник дорожное движение было возобновлено
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Работы по перекладке труб в Самаре продолжается

Работы по перекладке труб в Самаре продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в минувшие выходные прошла масштабная реконструкция трубопроводов под оживленными дорожными развязками. 39 сотрудников компании «Т Плюс» и 26 единиц спецтехники работали на Можайском переулке, на улицах Калинина, Ново-Вокзальной и Красных коммунаров.

- Работы на участках велись все выходные. В понедельник, в 5 утра, движение на дорогах было полностью возобновлено, - рассказали представители «Т Плюс».

Напомним, масштабная реконструкция теплосетей в Самаре стала возможной благодаря переходу на «альткотельную».