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Происшествия9 августа 2021 15:27

В Самаре перевернулась легковушка, пострадала пенсионерка

На месте аварии работают врачи и полиция
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Легковушка перевернулась в Самаре. Фото - скриншот видео из паблика "ДТП 163 Самара"

Легковушка перевернулась в Самаре. Фото - скриншот видео из паблика "ДТП 163 Самара"

В Самаре пенсионерка пострадала в аварии, в которой перевернулась легковушка. Об этом «КП-Самара» сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 9 августа, на улице Промышленности. По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля Datsun не справился с управлением, в результате машина перевернулась.

Очевидцы происшествия пытались оказать помощь людям в машине. На видео, которое появилось в соцсетях, заметно, что из автомобиля пытается вылезти человек. По предварительным данным, пострадала 72-летняя женщина, которая была в машине.

На месте работают медики и полицейские, устанавливаются причины аварии.

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Легковой автомобиль перевернулся в Самаре
Легковой автомобиль перевернулся в Самаре