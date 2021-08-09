Реконструкция участка М-5 «Урал» в районе села Белозерки в Самарской области идет с опережением графика

На участке расширят проезжую часть до четырех полос и построят новый путепровод. Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»

В Самарской области на 1034-1042 км трассы М-5 «Урал» продолжается масштабная реконструкция. Возведение новой транспортной развязки готово на 12%.

Строительство развязки в районе села Белозерки Красноярского района планировалось начать только в 2022 году, однако работы начались на 1,5 года раньше. По контракту сдача объекта должна быть в 2024 году, но это может произойти раньше, так как работы на участке ведутся с опережением графика.

В настоящий момент строители уже приступили к разборке существующего покрытия и основания дороги, ведется устройство новой дорожной одежды съездов и примыканий, активно ведутся работы по возведению моста. Также сейчас рабочие устраивают фундаменты надземного пешеходного перехода и забивают сваи путепровода.

- Проект предусматривает возведение моста на месте прежнего транспортного кольца, что позволит ликвидировать одноуровневое пересечение федеральной трассы М-5 с региональной Красный Яр — Отрадный, - рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Кроме того на данном участке трассы увеличится пропускная способность за счет расширения существующего моста до двух полос движения в каждом направлении. А безопасность пешеходов обеспечит строительство надземного перехода в районе Белозерок.