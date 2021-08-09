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Дом. Семья9 августа 2021 16:57

В Самаре косуля плавала в Волге, а потом испугалась людей и разгромила палаточный лагерь

Очевидцы сняли на видео необычного гостя за Волгой
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Необычного гостя заметили на правом берегу напротив 8-ой просеки

Необычного гостя заметили на правом берегу напротив 8-ой просеки

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре отдыхающие заметили плавающую в Волге косулю. Необычного гостя на пляже сняли на видео.

Как говорит автор видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, действие происходило на правом берегу Волги, напротив 8-ой просеки.

Животное увидело людей на пляже и испугалось. Стараясь скрыться от глаз, косуля выбежала из воды и попыталась убежать в лес. Однако на пути у животного стояли палатки отдыхающих. На кадрах видно, как косуля врезалась в одну из палаток и практически снесла ее.

Косуля плавает в Волге в Самаре