В Самаре косуля плавала в Волге, а потом испугалась людей и разгромила палаточный лагерь

Необычного гостя заметили на правом берегу напротив 8-ой просеки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре отдыхающие заметили плавающую в Волге косулю. Необычного гостя на пляже сняли на видео.

Как говорит автор видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, действие происходило на правом берегу Волги, напротив 8-ой просеки.

Животное увидело людей на пляже и испугалось. Стараясь скрыться от глаз, косуля выбежала из воды и попыталась убежать в лес. Однако на пути у животного стояли палатки отдыхающих. На кадрах видно, как косуля врезалась в одну из палаток и практически снесла ее.