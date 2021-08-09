В Самаре начали готовиться к строительству жилого комплекса за ТЦ «Метро» на Московском шоссе

Новый жилой комплекс появится на месте бывшей военной части. Фото: дума Самары

Департамент ценового и тарифного регулирования провел заседание коллегии и принял решение об установлении индивидуальной платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения жилого комплекса на месте бывшей военной части за ТЦ «Метро» на 19-м км Московского шоссе.

Согласно опубликованному протоколу заседания коллегии, эксперты предложили установить индивидуальный размер платы за подключение объекта «Жилой комплекс переменной этажности», а также квартальной котельной и общеобразовательной школы на данном объекте.

Напомним, проект по застройке был разработан еще в 2016 году. Общая площадь застройки на территории бывшей военной части составляет 12,3 га. Строительством будет заниматься «Специализированный застройщик «Проект 94».