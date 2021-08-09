В Самаре за неделю оштрафовали пять ярых нарушителей масочного режима

В связи с эпидобстановкой усилены меры предосторожности. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают наказывать «антимасочников» в общественном транспорте. За прошедшую неделю оштрафовали еще пятерых нарушителей масочного режима.

Рейды в общественном транспорте проводят практически год. С сентября 2020 года было составлено 458 протоколов на «антимасочников». Напомним, штраф за нарушение масочного режима может составлять 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение – 50 тысяч рублей.

Обязательное ношение маски в общественном транспорте касается не только пассажиров, но и личного состава. Кроме того, для сотрудников введена обязательная вакцинация. Так, до 1 сентября 2021 года должно быть привито не менее 60% сотрудников отрасли.