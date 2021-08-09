В Самарской области девушка на «Приоре» задавила парня в поле

Пострадавшего деблокировали и передали медикам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером, 8 августа, в Кинельском районе Самарской области задавили молодого парня. Как сообщает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, ЧП произошло в поле, недалеко от поселка Октябрьский.

- Парень с девушкой катались в поле на автомобиле «Приора». 28-летний молодой человек сидел на стогу сена и фотографировал девушку, когда она сидела за рулем. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и наехала на парня. , - рассказал «КП-Самара» собственный источник.

Пострадавший получил множество переломов. Вытащить его из-под автомобиля удалось только прибывшим спасателям со специнструментом. Пострадавшего молодого человека передали врачам скорой помощи.