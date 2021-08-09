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Общество9 августа 2021 19:40

В Самаре добавили денег на строительство Северного шоссе и сняли 620 млн рублей со строительства Центральной магистрали

Министерство транспорта Самарской области перераспределили бюджет
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Строительство Северного шоссе закончат в 2022 году, а Ракитовского шоссе не будут обновлять еще три года

Строительство Северного шоссе закончат в 2022 году, а Ракитовского шоссе не будут обновлять еще три года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве транспорта Самарской области внесли правки в проект областной программы о развитии транспортной системы. Так, были перераспределены средства на строительство Северного шоссе и магистрали «Центральная» на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.

В Самарской области продолжается строительство 6 этапа Северного шоссе, которое должны ввести в эксплуатацию в 2022 году. Так, чиновники перераспределили 120 миллионов рублей на 2022 год, а в этом году на строительно-монтажные работы будет заложено 500 тысяч рублей.

Что касается магистрали «Центральная», то финансирование в 2022 году сократиться на 620 миллионов рублей. Однако чиновники сообщили, что средства будут возвращены в 2024 году.