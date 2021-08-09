В Самарской области за три дня произошло 77 техногенных пожаров, 23 из которых в Самаре

Пожарные оперативно справились со всеми ЧП, люди не пострадали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУ МЧС по Самарской области опубликовали статистику по техногенным пожарам, которые произошли на территории региона в период с 6 по 9 августа 2021 года. Так, по данным сотрудников МЧС, в регионе за выходные произошло 77 техногенных пожаров, 23 из которых – в Самаре.

Из общего числа пожаров, семи был присвоен повышенный ранг сложности. К счастью, никто не погиб и не пострадал. В большинстве случаев, пожарные оперативно эвакуировали людей.

Кроме того, в данный период произошло 66 пожаров пала сухой травы и 5 низовых лесных пожаров.