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Происшествия9 августа 2021 21:48

В Самаре на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры насмерть сбили бомжа

Мужчина погиб до приезда скорой помощи
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 9 августа 2021 года, в Самаре на перекрестке улицы Ташкентской и Стара-Загоры насмерть сбили пешехода. Как сообщили журналисту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, личность погибшего устанавливается, мужчина средних лет не имел определенного места жительства.

- ДТП произошло в 21:45. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и был сбит водителем на автомобиле «Нива». От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Самаре насмерть сбили пешехода