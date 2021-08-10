В Самарской области в ближайшие дни воздух прогреется до +37 градусов

В Самаре будет жарко на этой неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области на этой неделе. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни будет жарко и сухо.

Так, во вторник, 10 августа 2021 года в регионе температура воздуха составит +30…+35 градусов. Синоптики не прогнозируют выпадение существенных осадков.

11 августа, в Самаре воздух прогреется до +37 градусов. Также дождей в этот день не ожидается.

В четверг сохранится жаркая погода, температура воздуха будет колебаться в пределах +32…+37 градусов.

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Такая жаркая погода в регионе может быть связана с тем, что к нам поступает разгоряченный воздух с Турции. Как объяснили в Приволжском УГМС, у земли сохранится влияние поля повышенного давления, и воздух в дневные часы будет интенсивно прогреваться.