В Самарской области от коронавируса привито 58% взрослого населения

В некоторых районах план по созданию коллективного иммунитета выполнен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в понедельник, 9 августа, прошло заседание оперативного штаба. Чиновники рассказали о ситуации с вакцинацией в регионе.

На данный момент прививку от коронавируса сделали 58% взрослого населения Самарской области. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения. Так, за весь период вакцинации среди медицинских работников привиты почти 80% сотрудников, более 66% сотрудников сферы образования и 73% госслужащих. Меньше всего привитых среди представителей сферы услуг – 58,9%.

В правительстве отметили, что необходимое количество жителей (60%) привито в Шенталинском, Исаклинском, Камышлинском, Хворостянском, Елховском районах. Однако это не означает, что поставки вакцины от коронавируса там прекратятся, их будут поставлять по запросу медучреждений.