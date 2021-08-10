В Самарской области начали чаще болеть ОРВИ и пневмонией

В регионе наблюдается тревожная тенденция заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 августа состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Самарской области. В правительстве региона сообщили об увеличении заболеваемости практически во всех возрастных группах.

- За минувшую неделю увеличилось количество заболевших коронавирусом во всех возрастных группах, кроме детей до года. В плане профессиональных групп за неделю чаще заболевали представители сферы услуг, образования, частных охранных предприятий, сотрудники офисов, - сообщили чиновники.

В минздраве отметили, что за прошедшую неделю на 1,99% стало больше заболеваний ОРВИ и на 43,3% увеличилось количество внебольничных пневмоний по сравнению с неделей ранее. Однако если сравнивать с аналогичным периодом прошлого 2020 года, то можно отметить, что ОРВИ сейчас болеют в 2,5 раза чаще, а вот пневмониями – реже.