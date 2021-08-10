В Самаре в 2021 году отремонтируют семь дорог, которые ведут к туристическим объектам

В этом году в центре Самары благоустроят туристические маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в этом году обновят и приведут в нормативное состояние несколько улиц, которые ведут к туристическим объектам города. В рамках нацпроекта будет отремонтировано 12,27 км дорог, которые примыкают к паркам, скверам и памятникам Самары.

Как сообщили чиновники, планируется отремонтировать покрытие проезжей части на улице Энтузиастов, которая ведет к парку культуры и отдыха им. 30-летия Победы, улицу Аэродромную до сквера и памятника О. А. Санфировой и также проходит рядом с парком Победы. Также ремонт проведут на улице Гагарина, где находится памятник шоферам, погибшим в годы Великой отечественной войны. Улицу Владимирскую, где расположены музейный вагон-памятник и музей истории трамвайно-троллейбусного управления и улицу Куйбышева, ведущую к площади Революции, памятнику В.И. Ленину и пешеходной улице Ленинградская. А также рядом можно найти Самарский областной художественный музей, усадьбу купеческой семьи П.Ф. и А.Г. Гудковых.

Кроме того, будет проведен комплексный ремонт, который включает в себя благоустройство газонов, пешеходных зон и проезжей части, на улице Арцыбушевская, которая ведет к памятнику митрополиту Мануилу и митрополиту Иоанну и памятнику В.П. Арцыбушеву. А также благоустроят улице Ленинскую, где находится Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.