Ночью в Самаре на улице Митирева сгорели «Мерседес» и «Лада Веста»

Сейчас устанавливается причиненный ущерб Фото: СОЦСЕТИ

Ночью, 10 августа, в 3:12 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на улице Георгия Митирева, 10. Как выяснилось, горели автомобили «Мерседес» и «Лада Веста».

К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 3:23, пострадавших нет.

В сети очевидцы опубликовали видео и фото с места происшествия. Судя по фотографиям, наибольшие повреждения получила иномарка. В настоящее время эксперты устанавливают причины пожара и оценивают причиненный ущерб.