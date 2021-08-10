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Происшествия10 августа 2021 9:42

Ночью в Самаре на улице Митирева сгорели «Мерседес» и «Лада Веста»

К счастью, люди не пострадали
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сейчас устанавливается причиненный ущерб

Сейчас устанавливается причиненный ущерб

Фото: СОЦСЕТИ

Ночью, 10 августа, в 3:12 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на улице Георгия Митирева, 10. Как выяснилось, горели автомобили «Мерседес» и «Лада Веста».

К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 3:23, пострадавших нет.

В сети очевидцы опубликовали видео и фото с места происшествия. Судя по фотографиям, наибольшие повреждения получила иномарка. В настоящее время эксперты устанавливают причины пожара и оценивают причиненный ущерб.

В Самаре сгорели два автомобиля