Царапалась как кошка: в Чапаевске пьяная девушка-водитель пыталась отбиться от сотрудников ДПС когтями

Девушку теперь ждут крупные неприятности Фото: Соцсети

Анастасия из Чапаевска в свои 27 лет уже имела проблемы с законом – у девушки есть судимость за воровство. В ближайшее время ее ожидают проблемы посерьезнее – за «разборки» с сотрудниками ГИБДД.

8 августа в половине пятого утра наряд ДПС в Чапаевске остановил «восьмерку», которая двигалась по дороге по весьма странной траектории. Заподозрив, что водитель нетрезв, стражи порядка дали ему знак остановиться.

За рулем была Анастасия. Причем весьма нетрезвая, а потому раздосадованная встречей с людьми в погонах. От прохождения медосвидетельствования она отказалась, а когда ее попросили выйти из машины, грубо и нецензурно ответила полицейским, что думает о них. ДПСники попытались извлечь из-за руля, но девушка шипела и царапалась не хуже кошки.

Как сообщают собственные источники корреспондентов «КП-Самара», после оформления протоколов на «дикую львицу» один из сотрудников ДПС попросил медиков обработать и дезинфицировать его боевые раны - чтобы не подцепить какой-нибудь заразы.